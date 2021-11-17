ОБСЄ виявила в ОРДО десятки танків за межами погоджених місць зберігання
Спецальна моніторингова місія ОБСЄ виявила на окупованій Росією території Донеччини 30 танків за межами погоджених місць зберігання озброєнь
Про це йдеться у звіті ОБСЄ від 16 листопада.
"За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ зафіксувала 2 протитанкові керовані ракетні комплекси на території об'єкта в житловому
кварталі у підконтрольному уряду районі Донецької області, а також 30 танків та 1 гаубицю на полігоні біля н. п. Покровка (непідконтрольний уряду, 36 км на схід від Донецька)", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на відстані 3 км на захід від Безіменного (окупована Росією Донеччина) ОБСЄ виявила протитанкові міни на автодорозі М14.
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