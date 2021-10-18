ОБСЄ закликала окупантів розблокувати роботу спостерігачів у ОРДО, Україна назвала дії РФ руйнуванням Мінських угод
ОБСЄ закликала усунути будь-які перешкоди для свободи пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії, робота яких на окупованій Росією Донеччині наразі заблокована
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Пресслужба ОБСЄ у Відні у відповідь на запит "Радіо Свобода" повідомила, що через блокаду окупантами місця проживання спостерігачів у ОРДО місія не змогла відрядити жодного патруля.
Водночас у ОБСЄ зазначили, що спостерігачі в окупованих районах Луганщини продовжують здійснювати моніторинг.
"Патрулювання в непідконтрольних уряду районах у Луганській області триває, відповідно до мандату місії", - повідомили в ОБСЄ.
Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі для "Радіо Свобода" назвав дії окупантів руйнуванням Мінських домовленостей і роздмухуванням збройного конфлікту.
"Блокування і тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку – елемент триваючих зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту... Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов'язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку", - йдеться у коментарі.
Ніколенко нагадав, що у вересні РФ закрила місію спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк", щоб унеможливити спостереження і приховати перевезення зброї, боєприпасів і найманців на територію України.
Речник МЗС також наголосив, що рішення Постійної ради ОБСЄ передбачає гарантування безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всю територію України для моніторингу ситуації в зоні російсько-українського збройного конфлікту.
Водночас представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш припустив, що роботу місії ОБСЄ в Донецьку невдовзі розблокують.
"Їхня головна мета - натиснути саме на ОБСЄ, адже їхня команда в Україні влітку змінилася. Й нинішня, на мій погляд, більш об'єктивна, аніж попередня. Це викликає роздратування в Москви, що досить помітно на засіданнях Тристоронньої контактної групи. Тому вони зараз тиснуть на ОБСЄ - це перше. А друге - таким чином представники ОРДЛО зображають свою буцімто суб'єктність, чогось там вимагають від ОБСЄ і Києва, хоча слід розуміти, що ці їхні вимоги не можуть бути виконаними апріорі. Під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи було заявлено, що спецпредставник ОБСЄ і посли, що модерують робочі групи в ТКГ, мали намір відвідати ОРДЛО. Звісно, що Москва в таких візитах зацікавлена. А нинішні дії сепаратистів ставлять їх під загрозу зриву. Тож не думаю, що цей цирк триватиме довго", - сказав Гармаш.
- Нагадаємо, раніше окупанти заблокували роботу спостерігачів СММ ОБСЄ у окупованих Донецьку та Горлівці.
- ОБСЄ призупинила моніторинг в ОРДО.
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