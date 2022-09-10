Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Щодо справи Літинського, то пані Ярославі (дружина Святослава Літинського – ред.) показали ухвалу суду до обшуку, але не зачитали повноцінно у голос і не дали зрозуміти, що відбувається і хто до неї прийшов. Як тільки їй вручили ухвалу, відразу розпочався обшук, тобто пані Ярославу фактично позбавили основоположного права під час слідчої дії отримати правничу допомогу. Зазначу, ми говоримо про жінку, яка о 7:00 ранку перебувала у себе дома з двома малолітніми дітьми, у житло до якої прийшло багато чоловіків у формі", - пояснила адвокатка.



Ірина Кравець зауважила, що у справі Олега Яницького теж спостерігається певна надмірність, яка проявляється у кількості та формі проведення обшуку. У пана Яницького обшук взагалі відбувався на підприємстві, де він є керівником, і цей обшук не стосувався підприємства, а стосувався його волонтерської діяльності.



"Я помічаю тенденції надмірності проведення обшуку на підприємстві Яницького, без присутності особи, якої стосується ухвала і, відповідно, її адвоката, те саме ми бачимо у Святослава Літинського, до житла якого приходять вранці та починають здійснювати обшук. І чому це робиться саме так, це питання відкрите, тому що норми кримінального процесу передбачають м'якший порядок та добровільність. А чому це робиться швидко і максимально різко, я пояснити не можу.



Стаття, за якою здійснюється кримінальне впровадження, передбачає витрату гуманітарної допомоги, але та стаття має майнові цензи. Тому, ми зараз бачимо, що ці кримінальні впровадження здійснюються саме стосовно ввезення автомобілів, тому що там є великі суми й, можливо, слідчі вважають, що це легше доводити. Але слідчі приходять з обшуками до осіб, де немає жодних підстав вважати, що ці особи мали наметі отримання прибутку", - прокоментувала Кравець.



Адвокатка підкреслила, що необхідно провести велику роз'яснювальну роботу про те, що є гуманітарною допомогою, і яким чином волонтер може отримати чи не отримати прибуток.

31 серпня до волнтера Олега Яницького прийшли з обшуками

8 серпня відбулися обшуки у Святослава Літинського, громадського діяча та волонтера: дружину шпиталізували, слідчі не дають коментарів, а ОВА закликала "до об'єктивного розслідування"

Також громадський активіст та волонтер Святослав Літинський розповів, що за останній місяць почалися провокації та спроби змусити волонтера порушити букву закону

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