Про це він розповів в етері Еспресо.



Святослав Літинський, у помешканні якого вранці 8 серпня відбулися обшуки, прокоментував ситуацію навколо волонтерської діяльності.



"Чомусь держава почала працювати проти волонтерів, вибиваючи цей стовп з під своєї державності, оскільки сама не спромоглася, то волонтери за свої гроші, час та вміння зібралися і з перших місяців повномасштабного вторгнення забезпечують українську армію. Чому таке робить держава, я не розумію, але бачу, що вона це робить у супротив своїх життєвих інтересів", - зазначив волонтер.



Літинський впевнений, що голова Офісу президента мав би відстежувати цю ситуацію та повідомляти президенту країни про неї, бо зараз таке положення справ стає зовсім нестерпним.



"За останній місяць почалися провокації та спроби змусити волонтера порушити букву закону. Буквально кожні 3-4 дні телефонували люди, як я розумію, вони є працівниками поліції або дрібними злочинцями, що на гачку у поліції, і пропонували продати гуманітарну допомогу. У нашій діяльності гуманітарною допомогою є автомобілі, які насправді не гуманітарна допомога, бо ніхто їх безкоштовно не дає. На закупівлю авто збираються гроші, додаються свої, також поки доїжджає автівка до України теж дорога має витрати, щоб привезти авто та передати військовій частині. А приходять якісь підбурювачі та кажуть, що ви ж витратили гроші на купівлю авто і можливо той підрозділ, якому везли авто, ще не на передовій, так ми відкупимо для інших військових. Ось такі от підстави й провокування йдуть з емоційним підґрунтям, що це дуже потрібно для хлопців на фронті", - пояснив Святослав Літинський.



Громадський діяч зауважив, що всі справи з обшуками волонтерів об'єднує підбурювання до злочину, що саме по собі є кримінальним злочином, тобто підбурювати когось здійснити кримінальний злочин.

8 серпня відбулися обшуки у Святослава Літинського, громадського діяча та волонтера: дружину шпиталізували, слідчі не дають коментарів, а ОВА закликала "до об'єктивного розслідування"