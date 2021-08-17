Обшуки в окупованому Криму: окупанти затримали 5 кримських татар

Про це повідомила Кримська солідарність у Facebook.

За підсумками обшуків затримано:

у Нахімовському районі Севастополя ФСБ забрала активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова,

у Балаклавському районі Севастополя - Джеббара Бекірова,

в Бахчисарайському районі півострова -Заура Абдуллаєва,

в Сімферопольському районі Криму - імама Раіфа Февзієва.

Чотирьох доставили до "Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю", Февзієва - в "Управління по республіці Крим і місту Сімферополю".

Февзієв - місцевий імам, кримськотатарський активіст, багатодітний батько.

Рустем Мурас, Рустем Таїров, Джаббар Бекіров і Заур Абдуллаєв є активістами та ходили на судові засідання у політичних справах.

ФСБ окупантів прийшла о четвертій ранку з обшуками до 5 будинків кримських татар в окупованому Криму