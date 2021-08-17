Обшуки в окупованому Криму: окупанти затримали 5 кримських татар
5 кримських татар затримали російські окупанти
Про це повідомила Кримська солідарність у Facebook.
За підсумками обшуків затримано:
- у Нахімовському районі Севастополя ФСБ забрала активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова,
- у Балаклавському районі Севастополя - Джеббара Бекірова,
- в Бахчисарайському районі півострова -Заура Абдуллаєва,
- в Сімферопольському районі Криму - імама Раіфа Февзієва.
Чотирьох доставили до "Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю", Февзієва - в "Управління по республіці Крим і місту Сімферополю".
Февзієв - місцевий імам, кримськотатарський активіст, багатодітний батько.
Рустем Мурас, Рустем Таїров, Джаббар Бекіров і Заур Абдуллаєв є активістами та ходили на судові засідання у політичних справах.
- ФСБ окупантів прийшла о четвертій ранку з обшуками до 5 будинків кримських татар в окупованому Криму
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