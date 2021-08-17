ФСБ о 4-й ранку увірвалася з обшуками до будинків кримських татар в кількох районах півострову

Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram.



У селищі Строганівка в Сімферопольському районі співробітники центру протидії екстремізму РФ, ФСБ та ОМОНу проводять обшуки в імама Раіфа Февзієва. До будинку не пускають адвоката.



Окупанти обшукують будинки активістів Джаббара Бекірова в селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя, Заура Абдуллаєва в селі Холмовка в Бахчисарайському районі, Рустема Таїрова в селі Повороте Нахімовського району Севастополя та у тому ж районі в селі Фруктове у Рустема Мурасова.



Останній вночі повернувся з Ростова-на-Дону, куди їздив на оголошення "вироку" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір".



"Вкотре країна-окупант вдається до переслідування та залякування кримських татар. Обшуки є грубим порушенням міжнародних норм, зокрема статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя", - написала Денісова.



Вона закликала світ посилити тиск на РФ для зупинки порушень прав людини на території окупованого Криму.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb