ФСБ о 4-й ранку увірвалася з обшуками до будинків кримських татар в кількох районах півострову
ФСБ окупантів прийшла о четвертій ранку з обшуками до 5 будинків кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському, Балаклавському та Нахімовському районах в окупованому Криму
Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram.
У селищі Строганівка в Сімферопольському районі співробітники центру протидії екстремізму РФ, ФСБ та ОМОНу проводять обшуки в імама Раіфа Февзієва. До будинку не пускають адвоката.
Окупанти обшукують будинки активістів Джаббара Бекірова в селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя, Заура Абдуллаєва в селі Холмовка в Бахчисарайському районі, Рустема Таїрова в селі Повороте Нахімовського району Севастополя та у тому ж районі в селі Фруктове у Рустема Мурасова.
Останній вночі повернувся з Ростова-на-Дону, куди їздив на оголошення "вироку" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір".
"Вкотре країна-окупант вдається до переслідування та залякування кримських татар. Обшуки є грубим порушенням міжнародних норм, зокрема статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя", - написала Денісова.
Вона закликала світ посилити тиск на РФ для зупинки порушень прав людини на території окупованого Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.62
Купівля 26.62Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.25Продаж 31.63
- Актуальне
- Важливе