Обстріл 29 травня: правоохоронці затримали двох молодиків, які знімали роботу ППО в Києві
У Києві затримали двох молодиків, які під час російського обстрілу 29 травня знімали на камеру роботу ППО. Порушників передали СБУ
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
"Сьогодні до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО. На місце події негайно було направлено патрульних поліцейських і співробітників карного розшуку", - йдеться у повідомленні.
"Протягом години 23-річного молодика поліцейські виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція", - додали в поліції.
Там зазначили, що 26-річного втікача правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова через пів години погоні.
Після розмови у відділку поліції правопорушників передали СБУ.
У поліції нагадали українцям, що знімати роботу ППО не можна.
- Удень 29 травня росіяни здійснили атаку на Київ і Київщину. Є постраждалий. Також дісталось Харківщині, там унаслідок прильоту "іскандера" дістали поранення літні люди, діти та вагітна жінка.
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