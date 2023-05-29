Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

"Сьогодні до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО. На місце події негайно було направлено патрульних поліцейських і співробітників карного розшуку", - йдеться у повідомленні.

"Протягом години 23-річного молодика поліцейські виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція", - додали в поліції.

Там зазначили, що 26-річного втікача правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова через пів години погоні.

Після розмови у відділку поліції правопорушників передали СБУ.

У поліції нагадали українцям, що знімати роботу ППО не можна.