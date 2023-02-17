Обстріли Донеччини: за добу РФ гатила по більше ніж 16 населених пунктах

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку російська армія атакувала Вугледар, Новоукраїнку та Пречистівку. За даними ОВА, минулося без жертв.

На Донецькому напрямку окупанти найбільше гатили по Мар'їнській громаді, вогневого ураження зазнали Мар’їнка, Красногорівка і Катеринівка.

"Протягом ночі були поодинокі прильоти по Авдіївці, а на світанку росіяни обстріляли Первомайське Очеретинської громади - без постраждалих", - додала пресслужба.

На Горлівському напрямку ворожих атак зазнав Бахмут: там загинули п'ятеро містян, ще дев'ятеро - поранені. Також у місті пошкоджено 10 багатоповерхових домівок, 3 приватних будинки та адмінбудівлю.

"У Соледарській громаді під обстрілами Федорівка і Роздолівка, гучно було у Часовоярській і Торецькій громадах", - ствердили в адміністрації.

На Лисичанському напрямку постраждали ,зокрема, Лиман, Сіверськ, Серебрянка та Святогірська громада.

"Пошкоджено 2 будинки у Лимані. Декілька приватних будинків пошкоджено у Сіверську, 1 будинок зруйновано у Серебрянці. Під обстріл потрапила Святогірська громада: люди та інфраструктура не постраждали", - резюмували в ОВА.