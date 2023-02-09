Обстріли Харківщини: за добу РФ гатила по 3 районах області, є поранені
Упродовж 8 лютого росіяни завдали вогневого ураження Чугуївському, Куп'янському й Харківському районах Харківської області: під атакою опинилися якнайменше 23 населені пункти
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За добу 8 лютого російська армія обстріляла прикордонні райони Харківщини: Куп'янський, Чугуївський та Харківський. Під вогнем опинилися щонайменше 23 населені пункти, а поблизу Котлярівки й Табаївки окупанти застосували бойову авіацію.
Через обстріли Чугуївського району 5 цивільних громадян отримали поранення та були госпіталізовані, серед них є дитина.
"У Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, сталися пожежі, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС. У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули 2 людей. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки", - написав голова ОВА.
- Пізно ввечері 7 лютого окупанти завдали ударів по Харкову й області, влучивши у промисловий об'єкт та Центральний парк.
- Наступного дня загарбники вдарили по Вовчанську на Харківщині: росіяни влучили в лікарню, унаслідок артобстрілу загинула літня жінка, поранення отримала дівчина-підліток, її госпіталізовано.
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