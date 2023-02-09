Обстріли Харківщини: за добу РФ гатила по 3 районах області, є поранені

Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За добу 8 лютого російська армія обстріляла прикордонні райони Харківщини: Куп'янський, Чугуївський та Харківський. Під вогнем опинилися щонайменше 23 населені пункти, а поблизу Котлярівки й Табаївки окупанти застосували бойову авіацію.

Через обстріли Чугуївського району 5 цивільних громадян отримали поранення та були госпіталізовані, серед них є дитина.

"У Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, сталися пожежі, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС. У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули 2 людей. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки", - написав голова ОВА.