Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 69 разів обстріляли території області. По мирних населених пунктах Херсонщини випустили понад 460 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - повідомили в пресслужбі.

Так, окупанти чотири рази обстріляли Херсон: у місті пошкоджено багатоквартирні будинки й комунальне підприємство.

Від російських атак загинув цивільний мешканець, ще 10 осіб поранені.