Обстріли Херсонщини: за добу РФ пошкодила будинки й підприємство, є загиблий та 10 поранених
Упродовж доби 3 березня російська армія гатила по Херсонщині: пошкоджено багатоквартирні будинки й підприємство, є загиблий, десятеро людей дістали поранення
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 69 разів обстріляли території області. По мирних населених пунктах Херсонщини випустили понад 460 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - повідомили в пресслужбі.
Так, окупанти чотири рази обстріляли Херсон: у місті пошкоджено багатоквартирні будинки й комунальне підприємство.
Від російських атак загинув цивільний мешканець, ще 10 осіб поранені.
- Нагадаємо, кількість людей, які загинули внаслідок ракетного удару вночі проти 2 березня по житловому будинку в Запоріжжі, зросла до десяти.
- Уночі 4 березня росіяни атакували Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, ранком - Нікополь: пошкоджено 4 будинки, лінію електропередачі й підприємство.
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