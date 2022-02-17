Обстріли Луганщини окупантами: жителів Щастя закликають не виходити на вулицю, оприлюднено перелік бомбосховищ
Вранці 17 лютого на Луганщині поблизу міста Щастя було здійснено артилерійський обстріл
Про це повідомляє пресслужба об'єднаної територіальної громади міста Щастя у Facebook.
"Поблизу міста Щастя вранці 17.02.2022 здійснено артобстріл. Обстріляли селище Старий Айдар і Лобачеве. Велика ймовірність повторення обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Місцева влада нагадала жителям Щастя, де знаходяться бомбосховища:
- вул. Каштанова, будинок 3;
- вул. Каштанова, будинок 6;
- вул. Каштанова, будинок 10;
- вул. Республіканська, будинок 1;
- вул. Республіканська, будинок 4;
- вул. Республіканська, будинок 8;
- вул. Республіканська, будинок 14;
- вул. Республіканська, будинок 21;
- вул. Республіканська, будинок 26;
- вул. Республіканська, будинок 28;
- вул. Республіканська, будинок 31;
- вул. Донецька, будинок 22;
- вул. Центральна, будинок 4;
- вул. Центральна, будинок 7;
- вул. Центральна, будинок 12;
- вул. Центральна, будинок 14;
- вул. Центральна, будинок 16;
- пл. Миру, будинок 8;
- пл. Миру, будинок 9.
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