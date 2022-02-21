Обстріли у зоні ООС: український військовий отримав бойове травмування

Про це заявив на брифінгу начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук.

Станом на 9 ранку 21 лютого на Донбасі зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Всі вони з застосуванням забороненого мінськими домовленностями озброєння. Ворог задіяв артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, міномети калібром 120 мм та 82 мм.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмува. Стан здоров’я захисника задовільний", - повідомив Ковальчук.



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