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Обстріли з РСЗВ, ракетні та авіаудари: РФ уразила райони 10 населених пунктів

7 листопада, 2022 понедiлок
19:04
війна з Росією російські окупанти

7 листопада рашисти не припиняють обстрілювати Україну. Зокрема цієї доби армія РФ уразила ракетними, авіаударами та РСЗВ райони 10 населених пунктів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - пише пресслужба.

7 листопада рашисти завдали 4 ракетні, 12 авіаударів та понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по критичній інфраструктурі та домівках мирних жителів у близько 10 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Зокрема на Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. РФ й далі перекидає військові підрозділи на територію Білорусі для спільного угруповання. Зберігається загроза завдання ударів та залучення дронів.

Крім того, російські окупанти стріляли на:

Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії поблизу населених пунктів Уди, Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна;

Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Андріївка, Невське, Серебрянка, Верхньокам’янське та Спірне;

Бахмутському напрямку – також з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерій поблизу населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ;

Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка;

Новопавлівському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах Вугледара, Павлівки, Времівки, Новосілки та Новополя;

Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне та Новоданилівка.

Також на Південнобузькому напрямку обстрілів з усього спектру артилерії зазнають населені пункти поряд з лінією зіткнення. Зокрема, під вогневе ураження з РСЗВ потрапила Іллінка Дніпропетровської області.

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Білорусь
російська армія
ЗСУ
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ракетний удар
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