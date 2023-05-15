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Очевидно, що Лукашенко Путіну не подобається, - політтехнолог Голобуцький

15 травня, 2023 понедiлок
14:55
Світ лукашенко з путіним

Політтехнолог Олексій Голобуцький зазначив, що Путін – легіст і виступає проти зміни влади якимось насильницьким шляхом, а от, коли лідер країни вмирає від хвороби, то це входить в його концепцію

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми взагалі не знаємо, що відбувається з Лукашенком, який вдавався більш здоровим за фізичною формою, ніж Путін, бо і в хокей грав, і по полях бігав. А зараз вже декілька днів не відомо, що з ним; може при смерті чи вже вмер. Однак є декілька версій і одна з них, що Лукашенко імітує хворобу, аби позбутися неприємних розмов з Путіним щодо участі Білорусі у війні. Але у будь-якому разі у Білорусі теж персоналістська диктатура, яка побудована на владі та авторитеті Лукашенка. На відміну від Путіна Лукашенко втратив легітимність влади, пішовши на дуже сміливий експеримент – вибори у 2020 році", - зауважив політтехнолог.

Олексій Голобуцький додав, що у Білорусі дуже непевна ситуація, тому можуть бути різні варіанти її подальшого розвитку: можливо, зі смертю Лукашенка почнуться внутрішні чвари, які так чи інакше дестабілізують Білорусь та призведуть до серйозних змін в країні, а може бути, що Білорусь буде повністю залежати від Росії у всіх аспектах.

"Важко зрозуміти особисті стосунки Путіна і Лукашенка, які не характерні для відносин сюзерена-васала. За бажанням Путіна білоруська економіка могла б за місяць зупинитися. Очевидно, що Лукашенко Путіну не подобається, це видно по їхнім зустрічам. Путін хотів би мати союзника, який би все брав "під козирьок" та виконував. Тому, можливо, що у цій історії є і російський слід. Як відомо, Путін – легіст (від лат. lex, legis — закон; юрист, правник), виступає проти зміни влади якимось насильницьким шляхом, а от, коли лідер країни вмирає від хвороби, то це входить в його концепцію. Можливо, вже вся еліта навколо Лукашенка куплена і завербована росіянами, а зараз просто очікують, коли він відійде, щоб призначити якусь шістку з оточення. І з таким номінальним головою держави зробити країну більш розвинутим варіантом, як "ЛДНР" чи Південна Осетія, залежності від Росії", - сказав Голобуцький.

  • Після параду у Москві на 9 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зник з публічного простору. За ситуацією стежать білоруські медіа та політологи.
  • 13 травня ЗМІ писали, що Лукашенко 4 дні не з'являється на людях й провів сьогодні 2 години в лікарні
  • 14 травня у Росії підтвердили, що Лукашенко має проблеми зі здоров’ям
Україна
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Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Війна з Росією
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