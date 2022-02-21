"Очікували, готові реагувати": США анонсували санкції за визнання Путіним "Л/ДНР"

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.



"Ми очікували такого кроку з боку Росії і готові негайно реагувати. Незабаром президент Байден видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування громадян США до, з або в так звані регіони ДНР і ЛНР України", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначають, що буде дозволено накладати санкції на будь-яких осіб, що діятимуть в цих регіонах. У Білому домі обіцяють оприлюднити згодом додаткову інформацію щодо заходів проти РФ як реакцію на її "кричущі порушення міжнародних зобов'язань".



"Щоб було зрозуміло: ці заходи є окремими від швидких і суворих економічних заходів, які ми готуємо в координації з союзниками та партнерами, якщо Росія буде продовжувати вторгнення в Україну, і будуть доповненням до них", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росіїю території Луганщини та Донеччини.



Як повідомлялося раніше, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".

Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР.

Водночас США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР".

ЄС пригрозив Росії санкціями у разі визнання "республік".

Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ.

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