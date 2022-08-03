Про це інформує Європейська Правда з посиланням на інтервʼю Носатого для Agora.

"Російські сили ведуть бойові дії на південному сході України, на відстані, яка забезпечує нашу стабільність. Попри те, що вибухи російських ракет іноді чути у південному регіоні країни, і це нас дуже непокоїть, зараз немає безпосередньої небезпеки можливої агресії чи воєнних дій на території Молдови", – сказав глава міноборони.

Він зазначив, що з певних джерел владі Молдови відомо, що у військові плани РФ не входить вторгнення на територію Молдови.

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