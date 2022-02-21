Очільник МВС Росії зажадав визнання "Л/ДНР" на території "від Маріуполя до історичних кордонів"
Міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев заявив, що виступає за визнання "Л/ДНР" на території "від Маріуполя до історичних кордонів" у тих межах, які "склалися до окупації Україною"
Про це він сказав під час засідання Ради безпеки РФ, передає Еспресо.TV.
"Однозначно необхідно визнавати ці республіки, їх правосуб'єктність. Але я хотів навести поправку: визнавати у тих адміністративних кордонах, у яких ці республіки і народи цих республік знаходилися до окупації їх Збройними силами України", - сказав міністр.
Він додав, що ця територія - це "від Маріуполя і закінчуючи історичними кордонами".
- Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".
- Директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що станом на 21 лютого на кордоні з Росією знаходяться 65,5 тис. біженців з ОРДЛО.
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