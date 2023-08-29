Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Очільник МЗС Британії відвідає Китай з метою стабілізації відносин, - The Guardian

Очільник МЗС Британії відвідає Китай з метою стабілізації відносин, - The Guardian

29 серпня, 2023 вiвторок
12:58
Світ Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі

У середу, 30 серпня, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі здійснить візит до Китаю з метою стабілізації турбулентних відносин між Лондоном та Пекіном

Про це пише The Guardian.

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь повідомив на брифінгу, що сторони проведуть "поглиблений обмін питаннями, що викликають занепокоєння".

"Ми сподіваємося, що британська та китайська сторони працюватимуть разом, щоб підтримувати дух взаємної поваги, проводити поглиблені обміни, покращувати розуміння та сприяти стабільному розвитку китайсько-британських відносин", - додав він.

За словами китайського речника МЗС, розвиток двосторонніх відносин є "у спільних інтересах" обох країн.

Очікується, що голова МЗС Британії проведе окремі зустрічі головою МЗС Китаю Ваном Ї та віцепрезидентом Хань Чжен.

Клеверлі стане першим міністром закордонних справ Великої Британії, який відвідає Китай за останні п’ять років після погіршення відносин між країнами під час пандемії Covid, зокрема, через репресії Пекіна в Гонконзі та його ставлення до уйгурських мусульман у Сіньцзяні.

  • Напередодні очільник МЗС Британії відклав заплановану на липень 2023 року поїздку до Пекіна на тлі загадкового зникнення високопоставленого китайського дипломата - тогочасного міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана.
  • Потім повідомлялося, що Клеверлі в кінці серпня вдруге спробує відвідати Китай для проведення переговорів щодо війни Росії з Україною.
Китай
МЗС
Велика Британiя
Читайте також:
28 серпня, 2023 понедiлок
У ГУР назвали кількість ракет, яку Росія має у запасах
Блаженніший Святослав
29 серпня, 2023 вiвторок
Найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму: очільник УГКЦ Святослав відреагував на звернення Папи до молоді з РФ
Каталін Новак
28 серпня, 2023 понедiлок
"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.33
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
29 серпня
13:36
Центр національного спротиву
Колаборанти скаржаться на велику кількість жовто-блакитної символіки
13:16
Оновлено
безпілотник, дрон
Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА по Тульській області, над Чорним морем нібито збили ще один дрон
13:14
Олексій Тандир
Суддю Тандира, підозрюваного у смертельній ДТП з нацгвардійцем, відсторонили від здійснення правосуддя
12:59
гірськолижні курорти
Глобальне потепління може призвести до нестачі снігу та закриття гірськолижних курортів Європи, - вчені
12:54
Японія планує поскаржитися до СОТ через заборону Китаю на імпорт морепродуктів
12:50
перше вересня
Як подолати страх чи тривожність: МОН пропонує провести 1 вересня урок про ментальне здоров'я
12:46
Амет Сулейманов
Кримського політв'язня Сулейманова, який потребує термінової операції на серці, перевели до колонії в РФ
12:37
Нафта
Ціна на нафту залишається стабільною через невизначеність попиту
12:29
спека
Спека в Україні: в 11 областях температура повітря побила історичні рекорди
12:28
На Чернігівщині СБУ викрила корупційну схему
Заробили на ухилянтах майже 4 млн грн: чотирьом учасникам корупційної схеми з Чернігівщини оголосили підозру
12:16
На фото: Танцівниці та перформерки Kwinty Dance Company
У Києві покажуть пластичну виставу Intermezzo, музику до якої створив військовий на фронті
12:11
На заході температура повітря спаде завдяки дощам, інші регіони очікує спека: погода на 30 серпня від Наталки Діденко
12:09
Вольфганг Амадея Моцарта
Музика Моцарта полегшує біль немовлят під час медичних процедур, - дослідження
12:09
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 серпня: вартість долара та євро в обмінниках падає
12:04
Маргарита Симоньян
Пропагандистка Симоньян пояснила, чому дрони долітають до Москви: тоді ППО безупинно стрілятиме по птахах
12:03
OPINION
Мирослав Гай
Немає ідеальної зброї. Це війна ресурсів
11:55
У Львові пройшов форум із реінтеграції ветеранів
11:53
лікарня, смерть
Ракетний удар РФ по Чернігову 19 серпня: кількість постраждалих зросла до 214 людей
11:51
Білорусь, Лукашенко
До Білорусі прибув черговий російський ешелон для участі у навчаннях ОДКБ
11:51
Верховна Рада
Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію нардепів
11:44
Ексклюзив
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
Військовий експерт Селезньов розповів, які можливості отримали ЗСУ після знищення позиції ворога на Тарханкуті
11:37
обмін
Додому повернули тіла ще 84 полеглих українських воїнів
11:30
імпорт електроенергії
Україна встановила новий літній максимум споживання електроенергії: довелося брати аварійну допомогу
11:26
Обстріл Куп'янська 29 серпня
Росіяни вранці вдарили по Куп'янську: загинув чоловік, ще один поранений
11:18
прощання з Андрієм Пільщиковим, позивний Джус
У Патріаршому соборі попрощалися із загиблим на Житомирщині пілотом Джусом
11:16
Ентоні Блінкен
Блінкен: США рішуче засуджують переслідування кримських татар Росією
11:14
Михайло Федоров
Після перемоги буде потрібен новий бренд України, який об'єднуватиме всіх, – Федоров
11:08
OpenAI випустить для великого бізнесу нову версію ChatGPT
11:00
Горіх волоський
Горіховий Спас. Що потрібно освячувати та чого не можна робити
10:55
Поєдинок Усика з Дюбуа
WBA оцінила скандальний удар Дюбуа у поєдинку з Усиком
10:42
ЗСУ
Армія РФ відступає на тлі прориву лінії оборони на Запорізькому напрямку, - Гуменюк
10:41
міна, розмінування
На Чернігівщині автівка підірвалася на міні: загинуло подружжя, дітей шпиталізували
10:37
На фото: нардепи
"Ефект Тищенка/Арістова": як заборона на виїзд нардепів за кордон повпливала на парламентську дипломатію, - рух ЧЕСНО
10:35
Після висадки на Місяць Індія планує запустити космічний корабель до Сонця
10:34
Огляд
міжнародний огляд
Втрати України на війні різко зросли, Київ має проблеми з отриманням F-16, складні виклики ЗСУ на південному фронті. Акценти світових ЗМІ 29 серпня
10:22
на фото: наслідки російського обстрілу, Херсон
За добу росіяни обстріляли 9 областей України: 6 людей загинуло, 15 поранено
10:15
СБУ затримала терориста "ДНР", який намагався втекти до невизнаного Придністров'я
10:14
крилата ракта "Калібр"
Росія утримує у Чорному морі 4 ворожих кораблі, ракетоносії відсутні
10:09
Російські військові
Виплати російським військовим у декілька разів перевищують середню зарплату населення РФ, - британська розвідка
10:08
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Згурець розповів, скільки солдатів щомісяця забезпечує Росії прихована мобілізація
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV