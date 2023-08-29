Очільник МЗС Британії відвідає Китай з метою стабілізації відносин, - The Guardian

Про це пише The Guardian.

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь повідомив на брифінгу, що сторони проведуть "поглиблений обмін питаннями, що викликають занепокоєння".

"Ми сподіваємося, що британська та китайська сторони працюватимуть разом, щоб підтримувати дух взаємної поваги, проводити поглиблені обміни, покращувати розуміння та сприяти стабільному розвитку китайсько-британських відносин", - додав він.

За словами китайського речника МЗС, розвиток двосторонніх відносин є "у спільних інтересах" обох країн.

Очікується, що голова МЗС Британії проведе окремі зустрічі головою МЗС Китаю Ваном Ї та віцепрезидентом Хань Чжен.

Клеверлі стане першим міністром закордонних справ Великої Британії, який відвідає Китай за останні п’ять років після погіршення відносин між країнами під час пандемії Covid, зокрема, через репресії Пекіна в Гонконзі та його ставлення до уйгурських мусульман у Сіньцзяні.