Про це повідомляє китайська агенція Сіньхуа.

Зазначається, що під час зустрічі на саміті Асоціації країн Південно-Східної Азії у Камбоджі Ван І "високо оцінив те, що РФ негайно підтвердила тверду підтримку принципу одного Китаю і незгоду з будь-якими діями, які порушують суверенітет і територіальну цілісність КНР, що продемонструвало високий рівень стратегічних відносин між країнами".

"Пекін готовий співпрацювати з Москвою для більш активного захисту міжнародної системи з ООН як ядра та міжнародного порядку, заснованого на міжнародному праві, а також ефективного забезпечення міцної безпеки та сталого розвитку", - сказав Ван І.

Він додав, що у ситуації, що склалася, Китай і Росія повинні спільно сприяти регіональному розвитку.

6 серпня Ван І звинуватив США у втручанні у внутрішні справи інших країн та спробах примусити світ жити за законами джунглів.

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