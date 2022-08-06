Очільник МЗС Китаю зустрівся з Лавровим та подякував РФ за позицію щодо Тайваню
Міністр закордонних справ Китаю Ван І подякував голові МЗС Росії Сергію Лаврову за позицію щодо Тайваню після скандалу з відвідуванням острова спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі
Про це повідомляє китайська агенція Сіньхуа.
Зазначається, що під час зустрічі на саміті Асоціації країн Південно-Східної Азії у Камбоджі Ван І "високо оцінив те, що РФ негайно підтвердила тверду підтримку принципу одного Китаю і незгоду з будь-якими діями, які порушують суверенітет і територіальну цілісність КНР, що продемонструвало високий рівень стратегічних відносин між країнами".
"Пекін готовий співпрацювати з Москвою для більш активного захисту міжнародної системи з ООН як ядра та міжнародного порядку, заснованого на міжнародному праві, а також ефективного забезпечення міцної безпеки та сталого розвитку", - сказав Ван І.
Він додав, що у ситуації, що склалася, Китай і Росія повинні спільно сприяти регіональному розвитку.
- 6 серпня Ван І звинуватив США у втручанні у внутрішні справи інших країн та спробах примусити світ жити за законами джунглів.
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