У МЗС Китаю заявили, що США примушують світ жити за законами джунглів
Міністр закордонних справ Китаю Ван І звинуватив США у втручанні у внутрішні справи інших країн та спробах примусити світ жити за законами джунглів
Про це повідомляє міністерство закордонних справ КНР.
Відповідну заяву Ван І зробив під час візиту до Камбоджі.
"Якщо ми проігноруємо принцип невтручання у внутрішні справи, світ повернеться до закону джунглів, а поведінка США стане безрозсуднішою, і вони почнуть залякувати інші країни. Ми не можемо допустити такого і всі країни повинні також об'єднатись, щоб не допустити, аби прогрес людської цивілізації пішов назад", - сказав Ван І.
Він додав, що візит спікерки палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань поставив під загрозу мир та стабільність у Тайванській протоці, та пообіцяв, що Китай рішуче захищатиме свій суверенітет і територіальну цілісність, а також припинятиме спроби Сполучених Штатів "використовувати Тайвань для контролю над Китаєм".
- 2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
- 5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі.
- 6 серпня стало відомо, що у міноборони Китаю вже тиждень ігнорують спілкування з Пентагоном на тлі загострення у відносинах між Пекіном та Вашингтоном через Тайвань.
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