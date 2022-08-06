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Головна Світ У МЗС Китаю заявили, що США примушують світ жити за законами джунглів

У МЗС Китаю заявили, що США примушують світ жити за законами джунглів

6 серпня, 2022 субота
10:42
Світ Ван І

Міністр закордонних справ Китаю Ван І звинуватив США у втручанні у внутрішні справи інших країн та спробах примусити світ жити за законами джунглів

Про це повідомляє міністерство закордонних справ КНР.  

Відповідну заяву Ван І зробив під час візиту до Камбоджі. 

"Якщо ми проігноруємо принцип невтручання у внутрішні справи, світ повернеться до закону джунглів, а поведінка США стане безрозсуднішою, і вони почнуть залякувати інші країни. Ми не можемо допустити такого і всі країни повинні також об'єднатись, щоб не допустити, аби прогрес людської цивілізації пішов назад", - сказав Ван І.

Він додав, що візит спікерки палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань поставив під загрозу мир та стабільність у Тайванській протоці, та пообіцяв, що Китай рішуче захищатиме свій суверенітет і територіальну цілісність, а також припинятиме спроби Сполучених Штатів "використовувати Тайвань для контролю над Китаєм".

  • 2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
  • 5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі.
  • 6 серпня стало відомо, що у міноборони Китаю вже тиждень ігнорують спілкування з Пентагоном на тлі загострення у відносинах між Пекіном та Вашингтоном через Тайвань. 

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Китай
Тайвань
США
Ненсі Пелосі
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