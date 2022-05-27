Очільник МЗС Північної Македонії Османі відвідав Ірпінь

Про це він написав у Twitter.

"Спустошення, яке я побачив у Ірпені, неможливо передати словами. Атаки проти цивільного населення - це воєнний злочин, і за це має бути відповідальність", ­- заявив Османі.

Він також зазначив у Facebook, що посольство країни в Києві відновить роботу.

26 травня місто Ірпінь відвідала прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.