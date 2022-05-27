Очільник МЗС Північної Македонії Османі відвідав Ірпінь
Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі прилетів до України та в межах візиту відвідав Ірпінь
Про це він написав у Twitter.
"Спустошення, яке я побачив у Ірпені, неможливо передати словами. Атаки проти цивільного населення - це воєнний злочин, і за це має бути відповідальність", - заявив Османі.
Він також зазначив у Facebook, що посольство країни в Києві відновить роботу.
- 26 травня місто Ірпінь відвідала прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.
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