Прем'єр-міністерка Фінляндії Марін відвідала Ірпінь
Місто Ірпінь, яке постраждало від російських окупантів, відвідала прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін
Про це повідомляє Ірпінську міську раду та голову Київської ОВА Олексія Кулебу.
Політикиня оглянула ситуацію в місті й те, який вигляд має зараз Ірпінь. Наслідки окупації міста Санні Марін показувала секретарка Ірпінської міської ради Анжела Макеєва.
"Показала наслідки "русского мира", що залиши після себе окупанти. Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста, адже Ірпінь зазнав найбільших руйнувань, понад 70% міста, та став щитом Києва", - зазначила секретарка Ірпінської міської ради Макеєва.
- Нагадаємо, Бучанський міський голова Анатолій Федорук зазначив, що російські окупанти завдали Бучі збитків на $449 млн.
- Також російські окупанти зруйнували близько 70% міста Ірпінь. Упродовж місяця боїв з росіянами 8,6 тис. міських об'єктів пошкоджено поверхнево, 2,7 тис. - зруйновані частково і ще 885 об’єктів знищені повністю.
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