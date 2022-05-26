Прем'єр-міністерка Фінляндії Марін відвідала Ірпінь

Про це повідомляє Ірпінську міську раду та голову Київської ОВА Олексія Кулебу.

Політикиня оглянула ситуацію в місті й те, який вигляд має зараз Ірпінь. Наслідки окупації міста Санні Марін показувала секретарка Ірпінської міської ради Анжела Макеєва.

"Показала наслідки "русского мира", що залиши після себе окупанти. Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста, адже Ірпінь зазнав найбільших руйнувань, понад 70% міста, та став щитом Києва", - зазначила секретарка Ірпінської міської ради Макеєва.

Нагадаємо, Бучанський міський голова Анатолій Федорук зазначив, що російські окупанти завдали Бучі збитків на $449 млн.

Також російські окупанти зруйнували близько 70% міста Ірпінь. Упродовж місяця боїв з росіянами 8,6 тис. міських об'єктів пошкоджено поверхнево, 2,7 тис. - зруйновані частково і ще 885 об’єктів знищені повністю.

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