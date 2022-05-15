Російські окупанти завдали Бучі збитків на $449 млн

Про це інформує у фейсбуці Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Спеціальна комісія, яка складає дефектні акти, вже обстежила майже половину будівель.

У Бучанській громаді постраждали 1 354 будівлі, з яких 1 230 – житлові: 1 051 – приватні та 179 – багатоквартирні будинки.

124 – нежитлових приміщень, зокрема, 29 – закладів освіти, 9 – медзаклади, 5 – адмінбудівель та релігійних споруд, 12 – комунальних об‘єктів, 69 – торгових мереж та інших комерційних приміщень.

178 обстежених споруд відновити буде неможливо, через руйнування 75-100%. Це 149 приватних житлових будинків та 10 багатоповерхівок.

Також постраждала інфраструктура.

"Стосовно інфраструктури громади, то загалом зруйновано 55 км ліній електропередач, 75 км газогону та 10 км водогону, розбомблено тягову електростанцію та об'єкти водопостачання, які централізовано забезпечували Бучу електроенергією та водою", – пише Анатолій Федорук.

Загалом підрахували суму збитків, які нанесла армія РФ, вона складає 449 мільйонів доларів.

"Продовжуємо рахувати збитки, яких завдала Бучанській громаді армія Росії. Лише по Бучі, за оцінкою фахівців Мінекономіки та KSE, прямі та непрямі втрати становлять 449 мільйонів доларів.



Цей ті, що задокументовані станом на 10 травня в рамках проєкту "Росія заплатить" та будуть пред’явлені російській стороні", – додає Бучанський міський голова.

8 травня стало відомо, що окупанти зруйнували понад 4 тис. будинків на Київщині, критичних руйнувань зазнали сім територіальних громад.

Нагадаємо, село Горенка на Київщині зруйновано майже на 80%. Про це свідчить карта Супутникового центру ООН. Враховувались пошкодження, видимі на супутникових знімках".

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