Понад 65% громад Київщини зазнали руйнувань, - голова Київської ОДА Павлюк
Окупанти зруйнували понад 4 тис. будинків на Київщині, критичних руйнувань зазнали сім територіальних громад
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.
"Руйнування зафіксовано у 46-ти з 69-ти громад Київської області (66,7%)", - йдеться в повідомленні.
Водночас в регіоні зруйновано понад 4000 житлових будинків. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.
Моніторингові групи продовжують роботу з фіксування наслідків бойових дій у деокупованих населених пунктах Київщини.
- Нагадаємо, село Горенка на Київщині зруйновано майже на 80%. Про це свідчить карта Супутникового центру ООН. Враховувались пошкодження, видимі на супутникових знімках".
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