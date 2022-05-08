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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Понад 65% громад Київщини зазнали руйнувань, - голова Київської ОДА Павлюк

Понад 65% громад Київщини зазнали руйнувань, - голова Київської ОДА Павлюк

8 травня, 2022 неділя
11:30
війна з Росією Олександр Павлюк

Окупанти зруйнували понад 4 тис. будинків на Київщині, критичних руйнувань зазнали сім територіальних громад

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

"Руйнування зафіксовано у 46-ти з 69-ти громад Київської області (66,7%)", - йдеться в повідомленні.

Водночас в регіоні зруйновано понад 4000 житлових будинків. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Моніторингові групи продовжують роботу з фіксування наслідків бойових дій у деокупованих населених пунктах Київщини.

  • Нагадаємо, село Горенка на Київщині зруйновано майже на 80%. Про це свідчить карта Супутникового центру ООН. Враховувались пошкодження, видимі на супутникових знімках".

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