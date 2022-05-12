Зруйновано близько 70% міста: мер показав, як виглядає звільнений від окупантів Ірпінь
За час окупації та боїв за місто російські війська зруйнували понад 70% житлового сектору та цивільної інфраструктури у Ірпені
Про це пише мер Ірпеня Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, упродовж місяця боїв 8651 міський об’єкт пошкоджений поверхнево, 2738 об’єктів зруйновані частково і ще 885 об’єктів – повністю зруйновані.
- 8 травня голова уряду Канади Джастін Трюдо під час офіційних відвідин України прибув до київського передмістя Ірпінь.
- Також 11 травня Ірпінь відвідала посол Великої Британії в Україні відвідала Ірпінь.
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