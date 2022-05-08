Трюдо приїхав в Ірпінь. Обіцяє допомогти з відбудовою
У неділю, 8 травня 2022 року, голова уряду Канади Джастін Трюдо під час офіційних відвідин України прибув до київського передмістя Ірпінь
Про це ірпіньский міський голова Олександр Маркушин повідомив у себе в телеграм-каналі.
"Щойно мав честь говорити із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє", - зазначив мер Ірпеня.
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За словами Маркушина, канадський прем'єр посприяє у відбудові зруйнованого окупантами міста.
"Щиро дякую пану Трюдо за ту підтримку, яку сьогодні надає Канада Україні. Віримо у подальшу співпрацю наших країн і щодо відбудови українських міст після нашої перемоги. Сподіваюся на підтримку пана Джастіна Трюдо в організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об‘єктів інфраструктури в Ірпені. З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом", - заявив Олександр Маркушин.
Джастін Трюдо, Олександр Маркушин та очільник Київської ОВА, екскомандувач ООС, генерал-лейтенант Олександр Павлюк та інші на вулиці Северинівській в Ірпені. Між вулицями 10-та й 11-та лінія. Тепер вже колишній ЖК "Ірпінські липки"
Світлини - Ірпінська міська рада
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