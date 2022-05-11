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Посол Великої Британії в Україні відвідала Ірпінь

11 травня, 2022 середа
16:50
війна з Росією Ірпінь

У середу, 11 травня, Мелінда Сіммонс відвідала місто, де відбулися одні із найстрашніших звірств у війні Росії в Україні

Про це інформує у твіттері посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Посол поділилася своїми враженнями та фото з Ірпеня.

"Сьогодні я відвідала Ірпінь. Центр міста – це страшна історія руйнувань Росією. Будинки, школи, дитячі садки, поліклініки та торговельні центри зруйновані. Я зустріла жителів, які досі живуть у темних холодних підвальних укриттях", – пише Мелінда Сіммонс.

  • 8 травня голова уряду Канади Джастін Трюдо під час офіційних відвідин України прибув до київського передмістя Ірпінь.

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