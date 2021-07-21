Очільник МЗС Угорщини Сійярто 22 липня відвідає зону ООС

Про це йдеться у анонсі МЗС України.

Міністри Дмитро Кулеба та Сійярто проведуть переговори.



Теми: безпекова ситуація у регіоні, врегулювання війни з РФ, взаємодія із Радою Європи, питання відносин України та Угорщини.

За підсумками переговорів міністри підпишуть двосторонні угоди.

Вони також поїдуть на лінію розмежування в зоні ООС, де ознайомляться із ситуацією.