Очільник МЗС Угорщини Сійярто 22 липня відвідає зону ООС
Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 22 липня відвідає Україну з робочим візитом
Про це йдеться у анонсі МЗС України.
Міністри Дмитро Кулеба та Сійярто проведуть переговори.
Теми: безпекова ситуація у регіоні, врегулювання війни з РФ, взаємодія із Радою Європи, питання відносин України та Угорщини.
За підсумками переговорів міністри підпишуть двосторонні угоди.
Вони також поїдуть на лінію розмежування в зоні ООС, де ознайомляться із ситуацією.
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