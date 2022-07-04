Очільник розвідки Буданов розповів, коли чекати на перший перелам у війні з Росією
Начальник Головного розвідувального управління Міноборони Кирило Буданов заявив, що на перші великі перемоги України у війні з Росією варто чекати у серпні
Про це Буданов заявив у інтерв'ю РБК-Україна.
"Влітку, в серпні ми маємо побачити якісь кроки з нашого боку. Потім ближче до зими це все має трошечки спинити, сповільнити темпи. Вони й так сповільнені, насправді, росіяни наступають виключно на двох ділянках місцевості. У них немає сил і засобів для широкомасштабного наступу, нема темпів наступу, все це втрачено", - сказав Буданов.
Він уточнив, що наприкінці літа світ побачить перші перемоги України, але мова йде лише про перший перелам у війні.
"У серпні ви побачите, весь світ в принципі побачить перші перемоги України. Перший перелам. Під кінець року, скажімо так, стан, в якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба вірно розуміти те, що я кажу", - зазначив Буданов.
Він додав, що кінцем буде вихід на кордони України станом на 1991 рік, якого варто очікувати у 2023 році.
"Це вихід на кордони станом на 1991 рік, це буде кінцем цієї всієї авантюри, яку Росія зробила. Це наступний рік, я так вважаю", - підсумував Буданов.
- 25 червня Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні з Росією станеться у серпні 2022 року.
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