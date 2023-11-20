Очільники МЗС України і Танзанії вперше в історії поспілкувалися. Що обговорювали
У понеділок, 20 листопада, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив із колегою з Танзанії Дженуарі Макамбою
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
"Дипломати обговорили глобальну продовольчу безпеку, а також ідеї для розвитку двосторонньої співпраці та поглиблення зв'язків України з африканськими країнами", - йдеться у повідомленні.
У дипвідомстві зазначили, що розмова очільників МЗС України і Танзанії відбулась уперше в історії.
Раніше Кулеба запросив в Україну очільницю МЗС ПАР та ініціював проведення в Києві бізнес-форуму за участі африканських підприємців.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з журналістами африканських ЗМІ: в зустрічі взяли участь медійники з Анголи, Ботсвани, Тунісу, Республіки Гвінея, Кенії, Марокко, Нігерії, Сенегалу, Південно-Африканської Республіки, Замбії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.2 Купівля 37.2Продаж 37.76
- EUR Купівля 40.11Продаж 41.02
- Актуальне
- Важливе