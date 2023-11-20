Очільники МЗС України і Танзанії вперше в історії поспілкувалися. Що обговорювали

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Дипломати обговорили глобальну продовольчу безпеку, а також ідеї для розвитку двосторонньої співпраці та поглиблення зв'язків України з африканськими країнами", - йдеться у повідомленні.

У дипвідомстві зазначили, що розмова очільників МЗС України і Танзанії відбулась уперше в історії.

Раніше Кулеба запросив в Україну очільницю МЗС ПАР та ініціював проведення в Києві бізнес-форуму за участі африканських підприємців.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з журналістами африканських ЗМІ: в зустрічі взяли участь медійники з Анголи, Ботсвани, Тунісу, Республіки Гвінея, Кенії, Марокко, Нігерії, Сенегалу, Південно-Африканської Республіки, Замбії.