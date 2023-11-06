Кулеба запросив в Україну очільницю МЗС ПАР та ініціював проведення в Києві бізнес-форуму за участі африканських підприємців
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Преторії переговори з міністеркою міжнародних відносин і співробітництва Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор
Про це повідомляє МЗС України.
Дмитро Кулеба зазначив, що Україна прагне вивести співпрацю з Південно-Африканською Республікою на якісно новий рівень та пропонує "партнерство, засноване на взаємній повазі та вигоді".
Очільник українського МЗС поінформував південноафриканську колегу про ситуацію на фронті та наслідки російської збройної агресії проти України. Також він запросив південноафриканську сторону взяти участь в Глобальному саміті миру, проведення якого опрацьовує Україна спільно з партнерами.
Окрім того, під час перемовин йшлося про незаконне вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України до Росії.
Також міністри обговорили експорт українських зернових і продовольчу безпеку в Африці. Кулеба запросив ПАР долучитися до глобальної гуманітарної ініціативи "Зерно з України".
Співрозмовники окремо обговорили співпрацю України й ПАР у межах Африканського Союзу, активізацію комунікацій з африканськими країнами, участь України в африканських механізмах спрощеної та вільної торгівлі.
Під час перемовин йшлося і про активізацію співпраці у сфері цифровізації державних послуг. Міністр Кулеба зазначив, що Україна готова поділитися своїм передовим досвідом створення "держави в смартфоні". Також він запропонував провести незабаром у Києві бізнес-форум за участі бізнесів України та ПАР, аби збільшити обсяги торгівлі та втілити взаємовигідні економічні проєкти.
Міністри домовилися про проведення регулярних політичних консультацій міністерств закордонних справ і старших дипломатів.
За підсумками перемовин сторони підписали меморандум про розвиток співпраці у сфері дипломатичної освіти та досліджень між МЗС України та департаментом міжнародних відносин і співробітництва ПАР.
Дмитро Кулеба запросив Наледі Пандор відвідати Україну з візитом у зручний для неї час.
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