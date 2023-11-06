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Кулеба запросив в Україну очільницю МЗС ПАР та ініціював проведення в Києві бізнес-форуму за участі африканських підприємців

6 листопада, 2023 понедiлок
16:49
Світ на фото Дмитро Кулеба та Наледі Пандор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Преторії переговори з міністеркою міжнародних відносин і співробітництва Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор

Про це повідомляє МЗС України.

Дмитро Кулеба зазначив, що Україна прагне вивести співпрацю з Південно-Африканською Республікою на якісно новий рівень та пропонує "партнерство, засноване на взаємній повазі та вигоді". 

Очільник українського МЗС поінформував південноафриканську колегу про ситуацію на фронті та наслідки російської збройної агресії проти України. Також він запросив південноафриканську сторону взяти участь в Глобальному саміті миру, проведення якого опрацьовує Україна спільно з партнерами. 

Окрім того, під час перемовин йшлося про незаконне вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України до Росії.

Також міністри обговорили експорт українських зернових і продовольчу безпеку в Африці. Кулеба запросив ПАР долучитися до глобальної гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

Співрозмовники окремо обговорили співпрацю України й ПАР у межах Африканського Союзу, активізацію комунікацій з африканськими країнами, участь України в африканських механізмах спрощеної та вільної торгівлі.

Під час перемовин йшлося і про активізацію співпраці у сфері цифровізації державних послуг. Міністр Кулеба зазначив, що Україна готова поділитися своїм передовим досвідом створення "держави в смартфоні". Також він запропонував провести незабаром у Києві бізнес-форум за участі бізнесів України та ПАР, аби збільшити обсяги торгівлі та втілити взаємовигідні економічні проєкти. 

Міністри домовилися про проведення регулярних політичних консультацій міністерств закордонних справ і старших дипломатів.

За підсумками перемовин сторони підписали меморандум про розвиток співпраці у сфері дипломатичної освіти та досліджень між МЗС України та департаментом міжнародних відносин і співробітництва ПАР.

Дмитро Кулеба запросив Наледі Пандор відвідати Україну з візитом у зручний для неї час.

  • 16 червня в Україні з візитом перебувала африканська делегація на чолі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. До складу місії входили лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди. Президент ПАР представив 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні. 
  • 28 липня Африканський Союз закликав припинити війну в Україні та негайно відновити угоду за посередництва ООН, яка дозволяє Україні експортувати мільйони тонн зерна. Такі заяви африканських лідерів прозвучали попри те, що Путін запевняв про готовність замінити українське зерно та безплатно постачати його в країни Африки.
  • Згодом на зустрічі лідерів країн Африки з російським президентом Володимиром Путіним, присвяченій війні в Україні, Рамафоса закликав російського диктатора відновити Чорноморську зернову ініціативу. 
  • У вересні Дмитро Кулеба на панельній дискусії в рамках Форуму оборонних індустрій заявив, що Африка зацікавлена не тільки в купівлі української зброї, а й у розміщенні на своїй території її виробництва  
  • 14 жовтня на міжнародній конференції "Сrimea Global. Understanding Ukraine through the South" спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх розповів, що дедалі більша кількість держав Глобального Півдня підтримує Формулу миру президента України Володимира Зеленського.
  • А 17 жовтня Зеленський під час телефонної розмови з Сирілом Рамафосою обговорив експорт українського зерна, Формулу миру та ситуацію на Близькому Сході
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