"Ми не прийшли просити якісь дари": Президент ПАР закликав Путіна розблокувати Чорне море і відновити "зернову угоду"
На зустрічі лідерів країн Африки з Володимиром Путіним, присвяченій війні в Україні, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав російського диктатора відновити Чорноморську зернову ініціативу
Про це йдеться у заяві президента ПАР, інформує "Українська правда".
"У той момент, коли ми слухали ваш (Путіна – ред.) виступ сьогодні, коли ви реагували на деякі елементи наших пропозицій, ми ось що відзначили. Зокрема, ви говорили про зерно. Ми пропонували реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, говорили про необхідність відкриття Чорного моря, ми говорили, що хотіли б, щоб Чорне море було відкрите для світових ринків", - зазначив Рамафоса.
Президент ПАР також заявив, що очільники африканських країн "прийшли сюди не для того, щоб просити якісь "дари" для Африканського континенту".
"Ми, звісно, розуміємо, що ви зі щедрості вирішили безоплатно надати зерно деяким африканським країнам, які стикаються з певними складнощами. Ми з великою повагою до цього ставимося, відзначаємо це. Однак це не наша основна мета тут, це не наше головне завдання – домогтися якихось поставок такого характеру", – сказав Рамафоса.
- Нагадаємо, Африканський Союз 28 липня закликав припинити війну в Україні та негайно відновити угоду за посередництва ООН, яка дозволяє Україні експортувати мільйони тонн зерна.
- Такі жорсткі заяви африканських лідерів прозвучали не дивлячись на те, що Путін запевняв про готовність замінити українське зерно та безкоштовно постачати його в країни Африки.
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