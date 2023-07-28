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Війна з Росією: хроніка
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У РФ африканські лідери закликали Путіна припинити війну в Україні, - Reuters

28 липня, 2023 п'ятниця
19:39
Війна з Росією Путін

Лідери країн Африки закликали президента Росії Володимира Путіна зупинити війну в Україні та відновити участь у Чорноморській зерновій ініціативі

Про це пише Reuters з посиланням на заяви на саміті Росія - Африка.

Зазначається, що хоча африканські лідери не критикували Росію, їхні виступи на другий день саміту з Путіним були більш узгодженими та рішучими, ніж ті, які африканські країни озвучували досі.

"Ця війна має закінчитися. І вона може закінчитися лише на основі справедливості та розуму. Перебої з постачанням енергії та зерна мають бути негайно припинені. Зернова угода має бути продовжена на благо всіх народів світу, зокрема африканців", - заявив голова комісії Африканського союзу Мусса Факі Махамат Путіну та африканським лідерам у Санкт-Петербурзі.

Президент Республіки Конго Дені Сассу Нгессо сказав, що африканська ініціатива "заслуговує на пильну увагу, її не можна недооцінювати. Ми знову закликаємо до відновлення миру в Європі". Він також закликав до "деескалації, щоб допомогти створити спокій", а президент Південної Африки Сиріл Рамафоса висловив надію, що "конструктивна взаємодія та переговори" зможуть покласти край конфлікту.

Натомість Путін подякував лідерам за їх "позицію" і заявив, що саме Київ відмовляється вести з ним переговори відповідно до його указу.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

22 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі. 

Про розмову зі Столтенбергом Володимир Зеленський написав у telegram. Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою.

Пізніше стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів. 

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Росія
Володимир Путін
Африка
зерно
експорт зерна
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