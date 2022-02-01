Очільниця Держспоживпроджслужби Магалецька подала заяву на звільнення

Про це вона повідомила у Facebook.



"Подала вчора заяву на звільнення з посади голови Держспоживслужби за власним бажанням. Причина - рекомендації лікарів за станом здоров'я в найближчі кілька місяців", - написала Магалецька.



Вона уточнила, що вирішила звільнитися, оскільки найближчим часом фізично не зможе виконувати обов'язки.



"Вважаю неправильним брати довгий лікарняний і залишати величезну структуру в підвішеному стані фактично без керівництва", - додала Магалецька.



Вона обіймала цю посаду з листопада 2020 року. У вересні 2021 року Кабінет міністрів перепризначив Магалецьку головою Держспоживслужби.



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