Очільниця Держспоживпроджслужби Магалецька подала заяву на звільнення
Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька написала заяву на звільнення через стан здоров'я
Про це вона повідомила у Facebook.
"Подала вчора заяву на звільнення з посади голови Держспоживслужби за власним бажанням. Причина - рекомендації лікарів за станом здоров'я в найближчі кілька місяців", - написала Магалецька.
Вона уточнила, що вирішила звільнитися, оскільки найближчим часом фізично не зможе виконувати обов'язки.
"Вважаю неправильним брати довгий лікарняний і залишати величезну структуру в підвішеному стані фактично без керівництва", - додала Магалецька.
Вона обіймала цю посаду з листопада 2020 року. У вересні 2021 року Кабінет міністрів перепризначив Магалецьку головою Держспоживслужби.
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