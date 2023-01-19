Очільниця міноборони Канади Ананд відвідала понівечений росіянами Ірпінь
Очільниця міноборони Канади Аніта Ананд відвідала понівечений росіянами Ірпінь Київської області. Вона наголосила, що РФ має відповісти за скоєні воєнні злочини
Про це міністерка повідомила у Twitter.
"В Ірпені я побачила докази жахливих атак Росії на Україну. Будинки перетворилися на руїни. Згорілі автомобілі, що колись належали сім'ям, тепер лежать покрученими стосами. Ми бачили дірки в землі, де колись стояли будівлі. Росія повинна відповісти - і відповість - за свої злочини", - написала вона.
- 18 січня стало відомо, що Канада передасть Україні 200 бронетранспортерів Senator, виготовлених компанією Roshel. Вартість озброєння складає понад 90 мільйонів доларів.
- Раніше Аніта Ананд повідомляла, що Канада закупить для України системи ППО NASAMS.
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