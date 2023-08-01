Очільниця МЗС Фінляндії про "вікно можливостей" для України: РФ може закінчити війну вивівши всі війська у будь-який час
Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен прокоментувала "вікно можливостей" для звільнення українських територій заявивши, що Росія може закінчити війну вивівши всі свої війська у будь-який час
Про це Валтонен сказала в інтерв'ю РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання про "вікно можливостей" для звільнення від російських окупантів території України, вона заявила, що вивід Росією своїх військ - це найближчий можливий варіант.
"Росія, звісно, може закінчити цю війну в будь-який час, вивівши всі свої війська з України. Тому, я думаю, це найближче "вікно можливостей". Якщо ми дивимося на це об'єктивно зараз, то не нам вирішувати, коли воно настане", - сказала Валтонен.
За її словами, партнери спостерігатимуть за ситуацією та продовжать підтримувати Україну. Очільниця МЗС зазначила, що Фінляндія підтримує "формулу миру" президента Зеленського і готова надати всю можливу підтримку у підготовці мирного саміту, коли виникне така необхідність.
"Але я думаю, що формула миру, запропонована президентом Зеленським, є хорошою основою, і ми підтримуємо її. І, звісно, якщо буде можливо одного дня організувати мирний саміт, то ми, звісно, стоїмо на боці України і готові надати всю можливу підтримку. Але така подія також повинна бути дуже добре організована і спланована. І, звісно, весь Захід стоїть на боці України", - підсумувала вона.
- Президент Чехії Петер Павел на саміті НАТО заявив, що вікно можливостей України для досягнення військового прогресу "більш-менш закриється до кінця цього року". Він вважає, що досягнуте до кінця цього року, стане основою для переговорів. Зеленський відреагував.
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