Очільницю делегації України в ПАРЄ висунули на посаду президента Асамблеї на 2022 рік
Народну депутатку України, голову української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Марію Мезенцеву висунули на посаду президента ПАРЄ на 2022 рік
Про це у Facebook повідомляє пресслужба делегації Верховної ради в ПАРЄ.
"Користуючись правом, наданим регламентом Асамблеї, 31 член Асамблеї з різних національних делегацій ПАРЄ, у порядку, передбаченому регламентом, висунули на посаду президента ПАРЄ пані Марію Мезенцеву", - йдеться у повідомленні.
Лист із пропозицією вже надіслали генеральному секретареві ПАРЄ та подали на розгляд Бюро Асамблеї. Українська делегація продовжує отримувати підписи членів ПАРЄ з різних країн, їх долучать до єдиного досьє.
У пресслужбі повідомляють, що 24 січня в Страсбурзі розпочнеться Перша частина сесії ПАРЄ 2022 року. Одне з головних питань - обрання президента.
"Відповідно до правила 15.1 регламенту Асамблеї, 10 і більше членів Асамблеї можуть висунути кандидатуру будь-якого члена ПАРЄ на посаду президента ПАРЄ. У випадку, якщо є дві і більше кандидатури на посаду президента Асамблеї, - проводиться таємне голосування", - йдеться у повідомленні.
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