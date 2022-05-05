Очолила окупаційний "відділ освіти" та схиляла педагогів навчати дітей за російською програмою: директорці коледжу Мелітополя оголосили підозру
ОГПУ оголосив підозру в колабораціонізмі директорці коледжу Мелітополя, яка очолила "відділ освіти" окупантів і наказала школам перейти на російську навчальну програму
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграм.
"За даними слідства, у березні 2022 року підозрювана добровільно надала згоду очолити незаконно створений на окупованій території орган освіти. Про своє призначення "керівником Мелітопольського відділу освіти" вона особисто повідомила кожному директору школи. "Псевдоначальниця" вимагала від освітян окупованого міста організувати навчальний процес за програмою країни-агресора", - зазначили в ОГПУ.
Жінці повідомили про підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Зараз триває досудове розслідування.
- У квітні в Мелітополі окупанти викрали трьох директорів шкіл і "ухвалили" рішення навчати дітей у місті за російською програмою.
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