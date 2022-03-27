Одеса та Миколаїв єдиний сателіт, який тримає оборону на півдні,- Костенко

Таку думку він висловив в етері Espreso.TV

“З військової точки зору, коли ми говоримо про оборону країни і оборону Півдня, не можна окремо говорити про Одесу і Миколаїв. Це сателіт, який тримає оборону на півдні. Миколаїв тримає сухопутний напрямок. Одеса тримає і сухопутний напрямок, зі сторони Києва і Миколаєва і морський напрямок. Противник зібрав всі свої кораблі, виставив їх в морі, на них є десант. Вони розраховували,що швидко візьмуть Миколаїв і потім проведуть сухопутно-десантну операцію в Одесі.Таким чином проб’ють коридор до Придністров’я”



Офіцер зазначив,що Миколаїв встояв, Миколаїв стоїть і б’ється.

“Будь-яка морська операція і морський десант ефективний коли є підтримка з суходолу.Тому Москва й Кремль розуміє, що не можна йти на Одесу не забезпечивши собі звідти прикриття. Таким чином, Миколаїв прикриває Одесу, Одеса прикриває Миколаїв. Нам залишилось повернути наше місто Херсон,щоб знову весь Південь працював єдиним сателітом. Після цього повернути Крим,якого нашому Півдню не вистачає”, - додав Костенко

Нагадаємо: Роман Костенко зауважив, що основні бої точаться на рубежі Херсонської області, у Миколаєві зменшилась кількість потужних вибухів

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