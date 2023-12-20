Одеський міжнародний кінофестиваль наступного року відбудеться в Києві: названо дати проведення

Про це йдеться в повідомленні на сторінці фестивалю у Facebook.

До участі в Національній конкурсній програмі допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні українські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2023 або 2024 рр.

Переможці Національного конкурсу визначаються в таких номінаціях:

"Найкращий український повнометражний ігровий фільм"

"Найкращий український повнометражний документальний фільм"

До участі у Міжнародній європейській конкурсній програмі допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні європейські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2023 або 2024 рр. Переможець Міжнародного європейського конкурсу визначається в номінації "Найкращий європейський повнометражний фільм".

Зазначається, що фільми, подані для участі в конкурсних програмах, також можуть бути відібрані для участі в позаконкурсних програмах кінофестивалю.

Подати заявки до Національної та Міжнародної конкурсних програм можна до 1 травня 2024 року.

У 2022 році кінофестиваль в Одесі не проводили через повномасштабне вторгнення РФ. У 2023 році з міркувань безпеки захід проводили у Чернівцях.