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Головна Культура Одеський міжнародний кінофестиваль наступного року відбудеться в Києві: названо дати проведення

Одеський міжнародний кінофестиваль наступного року відбудеться в Києві: названо дати проведення

20 грудня, 2023 середа
10:25
Культура

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться 12-20 липня 2024 року у Києві. Розпочато приймання фільмів на участь у конкурсних програмах

Про це йдеться в повідомленні на сторінці фестивалю у Facebook.

До участі в Національній конкурсній програмі допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні українські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2023 або 2024 рр.

Переможці Національного конкурсу визначаються в таких номінаціях:

  • "Найкращий український повнометражний ігровий фільм"
  • "Найкращий український повнометражний документальний фільм"

До участі у Міжнародній європейській конкурсній програмі допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні європейські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2023 або 2024 рр. Переможець Міжнародного європейського конкурсу визначається в номінації "Найкращий європейський повнометражний фільм".

Зазначається, що фільми, подані для участі в конкурсних програмах, також можуть бути відібрані для участі в позаконкурсних програмах кінофестивалю. 

Подати заявки до Національної та Міжнародної конкурсних програм можна до 1 травня 2024 року. 

У 2022 році кінофестиваль в Одесі не проводили через повномасштабне вторгнення РФ. У 2023 році з міркувань безпеки захід проводили у Чернівцях.

Кіно
Україна
Одеса
кінофестиваль
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