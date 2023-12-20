Одеський міжнародний кінофестиваль наступного року відбудеться в Києві: названо дати проведення
15-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться 12-20 липня 2024 року у Києві. Розпочато приймання фільмів на участь у конкурсних програмах
Про це йдеться в повідомленні на сторінці фестивалю у Facebook.
До участі в Національній конкурсній програмі допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні українські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2023 або 2024 рр.
Переможці Національного конкурсу визначаються в таких номінаціях:
- "Найкращий український повнометражний ігровий фільм"
- "Найкращий український повнометражний документальний фільм"
До участі у Міжнародній європейській конкурсній програмі допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні європейські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2023 або 2024 рр. Переможець Міжнародного європейського конкурсу визначається в номінації "Найкращий європейський повнометражний фільм".
Зазначається, що фільми, подані для участі в конкурсних програмах, також можуть бути відібрані для участі в позаконкурсних програмах кінофестивалю.
Подати заявки до Національної та Міжнародної конкурсних програм можна до 1 травня 2024 року.
У 2022 році кінофестиваль в Одесі не проводили через повномасштабне вторгнення РФ. У 2023 році з міркувань безпеки захід проводили у Чернівцях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.34 Купівля 37.34Продаж 37.86
- EUR Купівля 40.6Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе