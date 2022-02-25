Один український льотчик збив 6 російських літаків за 30 годин, - Центр при РНБО
У Центрі протидії дезінформації, заявили, що від початку повномасштабної російсько-української війни один український льотчик знищив 6 літаків РФ, зокрема Су-35
Про це повідомили в телеґрам-каналі Центру.
Як зазначають у заяві, від 24 лютого серед російських окупантів загинуло 3100 осіб.
Також один український льотчик упродовж 30 годин повномасштабної війни знищив 6 літаків РФ, зокрема винищувач Су-35.
- Нагадаємо, 25 лютого український винищувач МіГ-29 знищив російський Су-35.
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