Один український льотчик збив 6 російських літаків за 30 годин, - Центр при РНБО

Про це повідомили в телеґрам-каналі Центру.



Як зазначають у заяві, від 24 лютого серед російських окупантів загинуло 3100 осіб.



Також один український льотчик упродовж 30 годин повномасштабної війни знищив 6 літаків РФ, зокрема винищувач Су-35.

Нагадаємо, 25 лютого український винищувач МіГ-29 знищив російський Су-35.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb