Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 5 грудня численні відкриті джерела повідомили про вибухи на авіабазі у місті Енгельс у Саратовській області Росії та аеродромі Дягіляєво поблизу Рязані.

Повідомляється, що два важкі бомбардувальники Ту-95 були пошкоджені в Енгельсі, а у Дягілевому три особи загинули внаслідок вибуху паливного бака.

Британські аналітики зазначають, що для РФ ці атаки є одними з найбільш стратегічно значущих провалів оборони з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Ці військові об'єкти розташовані набагато глибше в тилу Росії, ніж ті, які зазнавали ударів раніше. Так, Енгельс знаходиться на відстані понад 600 км від території, контрольованої Україною.

Він є основною оперативною базою російської авіації дальньої дії на заході РФ, де базується понад 30 важких бомбардувальників. Ці літаки здатні нести ядерні заряди, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет по Україні.

"Росія, ймовірно, відреагує на атаки тимчасовим переміщенням бомбардувальників на аеродроми розведення. Російське командування намагатиметься виявити та накласти суворі санкції на російських офіцерів, яких вважають відповідальними за допущення інциденту", - припустили у розвідці Британії.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. Обидва летовища обслуговують літаки, які випускають ракети по території України. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

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