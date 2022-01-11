Один з найдорожчих футболістів "Мілана" одужав від коронавірусу перед матчем проти Шевченка

Про це повідомляє офіційний сайт "Мілана".



Найближчим часом Фікайо Томорі повернеться до тренувань із командою. Англієць здав позитивний тест на COVID-19 у перші дні січня і пропустив матчі з "Ромою" (3:1) та "Венецією" (3:0) у Серії А.



Трансферна вартість Томорі складає 45 млн євро - це третій показник у "Мілані". Центрбек є ключовим футболістом команди, він провів 22 матчі у цьому сезоні.



Наступний матч "Мілан" проведе 13 січня. В 1/8 Кубка Італії "россонері" зіграють проти "Дженоа" Андрія Шевченка.