Один з найдорожчих футболістів "Мілана" одужав від коронавірусу перед матчем проти Шевченка
Центральний захисник італійського "Мілана" Фікайо Томорі отримав негативний тест на коронавірус
Про це повідомляє офіційний сайт "Мілана".
Найближчим часом Фікайо Томорі повернеться до тренувань із командою. Англієць здав позитивний тест на COVID-19 у перші дні січня і пропустив матчі з "Ромою" (3:1) та "Венецією" (3:0) у Серії А.
Трансферна вартість Томорі складає 45 млн євро - це третій показник у "Мілані". Центрбек є ключовим футболістом команди, він провів 22 матчі у цьому сезоні.
Наступний матч "Мілан" проведе 13 січня. В 1/8 Кубка Італії "россонері" зіграють проти "Дженоа" Андрія Шевченка.
- Нагадаємо, 28 грудня Андрій Шевченко здав позитивний тест на коронавірус.
- 10 січня стало відомо, що Андрій Шевченко може достроково припинити свою роботу в "Дженоа".
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