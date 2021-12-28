Шевченко і капітан "Дженоа" заразились коронавірусом
Український тренер італійської "Дженоа" Андрій Шевченко отримав позитивний тест на коронавірус
Про це повідомляє офіційний сайт "Дженоа".
Позитивний тест Андрія Шевченка це не єдиний випадок у "Дженоа". Також хвороба підтвердилась у капітана команди Доменіко Крішіто. Решта членів команди отримали негативні тести.
Тренування "Дженоа" плануються відновити завтра, 29 грудня. Командою керуватиме асистент головного тренера Мауро Тассотті. Наступний матч буде зіграний 6 січня проти "Сассуоло" у Серії А. Команда з Генуї посідає 18-те місце у чемпіонаті Італії.
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала п'яти поразок, двічі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.
- Нагадаємо, 21 грудня у 19-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграла внічию з командою іншого українця, Руслана Малиновського, - "Аталантою".
- 23 грудня стало відомо, що форвард швейцарського "Янг Бойза" Джордан Сьєбатшо може стати гравцем італійської "Дженоа".
- 24 грудня президент "Дженоа" Альберто Дзангрілло зізнався, що доручив Андрію Шевченку роботу у своєму клубі, бо українець - скрупульозний і серйозний тренер.
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