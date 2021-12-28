Шевченко і капітан "Дженоа" заразились коронавірусом

Про це повідомляє офіційний сайт "Дженоа".



Позитивний тест Андрія Шевченка це не єдиний випадок у "Дженоа". Також хвороба підтвердилась у капітана команди Доменіко Крішіто. Решта членів команди отримали негативні тести.



Тренування "Дженоа" плануються відновити завтра, 29 грудня. Командою керуватиме асистент головного тренера Мауро Тассотті. Наступний матч буде зіграний 6 січня проти "Сассуоло" у Серії А. Команда з Генуї посідає 18-те місце у чемпіонаті Італії.

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала п'яти поразок, двічі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.

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