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Шевченко і капітан "Дженоа" заразились коронавірусом

28 грудня, 2021 вiвторок
20:25
Спорт Андрій Шевченко та Мауро Тассотті (ліворуч)

Український тренер італійської "Дженоа" Андрій Шевченко отримав позитивний тест на коронавірус

Про це повідомляє офіційний сайт "Дженоа".

Позитивний тест Андрія Шевченка це не єдиний випадок у "Дженоа". Також хвороба підтвердилась у капітана команди Доменіко Крішіто. Решта членів команди отримали негативні тести.

Тренування "Дженоа" плануються відновити завтра, 29 грудня. Командою керуватиме асистент головного тренера Мауро Тассотті. Наступний матч буде зіграний 6 січня проти "Сассуоло" у Серії А. Команда з Генуї посідає 18-те місце у чемпіонаті Італії.

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала п'яти поразок, двічі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.  

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футбол
Андрій Шевченко
тренери
чемпіонат Італії
Коронавірус
COVID-19
Дженоа
Мауро Тассотті
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