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Шевченко - скрупульозний і серйозний: президент "Дженоа" пояснив, чому взяв українця на роботу в свій клуб

24 грудня, 2021 п'ятниця
15:50
Спорт Андрій Шевченко

Президент "Дженоа" Альберто Дзангрілло зізнався, що доручив Андрію Шевченку роботу у своєму клубі, бо українець - скрупульозний і серйозний тренер

Про це повідомляє CalcioMercato.com.

За словами Дзангрілло, їхній союз зі Шевченком - це сміливий хід.

"Це потребує сміливості. Його взяли не тому, що він комусь подобається, чи він запропонував свої послуги, чи з іншої дивної причини. Він – спортсмен, який виграв "Золотий м'яч", і цього може бути недостатньо, але він скрупульозний і серйозний. Він зробив вибір у своєму житті, залишивши Лондон, і тому ми маємо його підтримати. Суспільство любить Андрія, я люблю Андрія", – сказав президент "Дженоа" Альберто Дзангрілло.

Під керівництвом Шевченка "Дженоа" в чемпіонаті Італії зазнала п'яти поразок, двічі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.  

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футбол
Андрій Шевченко
тренери
чемпіонат Італії
Дженоа
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