Шевченко - скрупульозний і серйозний: президент "Дженоа" пояснив, чому взяв українця на роботу в свій клуб

Про це повідомляє CalcioMercato.com.



За словами Дзангрілло, їхній союз зі Шевченком - це сміливий хід.



"Це потребує сміливості. Його взяли не тому, що він комусь подобається, чи він запропонував свої послуги, чи з іншої дивної причини. Він – спортсмен, який виграв "Золотий м'яч", і цього може бути недостатньо, але він скрупульозний і серйозний. Він зробив вибір у своєму житті, залишивши Лондон, і тому ми маємо його підтримати. Суспільство любить Андрія, я люблю Андрія", – сказав президент "Дженоа" Альберто Дзангрілло.

Під керівництвом Шевченка "Дженоа" в чемпіонаті Італії зазнала п'яти поразок, двічі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.

Нагадаємо, 21 грудня у 19-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграла внічию з командою іншого українця, Руслана Малиновського, - "Аталантою".

23 грудня стало відомо, що форвард швейцарського "Янг Бойза" Джордан Сьєбатшо може стати гравцем італійської "Дженоа".

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