Шевченко знайшов у Швейцарії нового форварда для своєї команди

Про це повідомляє CalcioMercato.com.



"Дженоа" активно шукає варіанти підсилення складу для Андрія Шевченка у зимове трансферне вікно. Український тренер потребує нового форварда, який зможе своєю результативністю приносити команді очки.



Новим претендентом на цю роль є французький форвард "Янг Бойз" Джордан Сьєбатшо, у якого також є паспорт громадянина США. У поточному чемпіонаті 25-річний форвард забив 11 голів у 17 матчах.

Під керівництвом Шевченка "Дженоа" в чемпіонаті Італії зазнала п'яти поразок, двічі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.

Нагадаємо, 21 грудня у 19-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграла внічию з командою іншого українця, Руслана Малиновського, - "Аталантою".

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