Про це в ефірі Еспресо сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Перспектив щодо зброї багато. Є вироби, про які ми вже говоримо. В самій Туреччині протиповітряної оборони не вистачає. 3-4 роки назад Туреччина закупила в РФ С-400 і за це на неї було накладено санкції", - сказав він.

Боднар зауважив, що зараз в Туреччині серйозно розвивається оборонна промисловість.

"Одним з елементів є розробка систем захисту "земля" - "повітря". Частина тестується, частина - стоїть на озброєнні. Це одна із тем, які є в обговоренні між Україною і Туреччиною", - підсумував Боднар.