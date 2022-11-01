Одна із тем переговорів України та Туреччини - системи ППО, - посол Боднар
Україна активно обговорює з Туреччиною постачання зброї, зокрема йдуть розмови про системи захисту "земля" - "повітря"
Про це в ефірі Еспресо сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.
"Перспектив щодо зброї багато. Є вироби, про які ми вже говоримо. В самій Туреччині протиповітряної оборони не вистачає. 3-4 роки назад Туреччина закупила в РФ С-400 і за це на неї було накладено санкції", - сказав він.
Боднар зауважив, що зараз в Туреччині серйозно розвивається оборонна промисловість.
"Одним з елементів є розробка систем захисту "земля" - "повітря". Частина тестується, частина - стоїть на озброєнні. Це одна із тем, які є в обговоренні між Україною і Туреччиною", - підсумував Боднар.
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