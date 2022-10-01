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Одна з майбутніх моделей дронів Bayraktar може отримати українську назву

1 жовтня, 2022 субота
03:57
Технології Bayraktar Байрактар

Робота над створенням заводу Baykar в Україні триває, попри війну і в планах як випуск нових моделей, так і цікаві маркетингові ідеї

Про це розповів гендиректор компанії Халюк Байрактар на заході IT Arena у Львові, інформує LIGA.Tech.

"Україна має довгу історію в аерокосмічній галузі, має дуже хороші технології. І ми хочемо отримати користь від цієї співпраці", – сказав Байрактар.

На заводі Baykar в Україні збиратимуть як наявну модель дронів Bayraktar TB2, так і висотну дальню модель Bayraktar Akıncı, яку поки не поставляли Україні.

За словами Халюка Байрактара, компанія надалі підтримуватиме Україну, оскільки та є її стратегічним партнером: "Ми віримо у майбутнє наших відносин з Україною".

Одна з майбутніх моделей дронів може отримати українську назву. Це має бути "гарний історичний контекст", -зазначив Байрактар.

  • Нагадаємо, що на початку серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні.
  • 10 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії Халуком Байрактаром та нагородив його орденом "За заслуги".

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зброя для України
Байрактар
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