Одна з майбутніх моделей дронів Bayraktar може отримати українську назву

Про це розповів гендиректор компанії Халюк Байрактар на заході IT Arena у Львові, інформує LIGA.Tech.

"Україна має довгу історію в аерокосмічній галузі, має дуже хороші технології. І ми хочемо отримати користь від цієї співпраці", – сказав Байрактар.

На заводі Baykar в Україні збиратимуть як наявну модель дронів Bayraktar TB2, так і висотну дальню модель Bayraktar Akıncı, яку поки не поставляли Україні.

За словами Халюка Байрактара, компанія надалі підтримуватиме Україну, оскільки та є її стратегічним партнером: "Ми віримо у майбутнє наших відносин з Україною".

Одна з майбутніх моделей дронів може отримати українську назву. Це має бути "гарний історичний контекст", -зазначив Байрактар.

Нагадаємо, що на початку серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні.

10 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії Халуком Байрактаром та нагородив його орденом "За заслуги".

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