Одна з найбільших чартерних авіакомпаній РФ припинила рейси в Єгипет
Туроператор Tez Tour вимушено зупиняє польоти до Єгипту на нерегулярних рейсах Red Wings із 26 листопада через напруженість в регіоні та низьку рентабельність
Про це пише телеграм-канал Авіаторщина, згідно з повідомленням пресслужба туроператора.
Йдеться про припинення чартерів авіакомпанії за єгипетським напрямком з вильотами з Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга та Казані.
Рішення ухвалене у зв'язку з наростанням напруженості на Близькому Сході.
Також у Tez Tour пояснили дострокове згортання своєї польотної блокової програми на Red Wings до Єгипту недостатньою рентабельністю спрямування протягом останніх місяців.
При цьому компанія, як і раніше, пропонує тури до Єгипту з перельотом регулярними рейсами.
Інші туроператори не планують згортати продаж турів на узбережжі Червоного моря і мають намір дотримуватися затвердженої польотної програми без змін.
- Нагадаємо, у вересні єгипетська авіакомпанія Red Sea Airlines оголосила про зупинення рейсів до Москви через атаки безпілотників.
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