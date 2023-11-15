Одна з найбільших чартерних авіакомпаній РФ припинила рейси в Єгипет

Про це пише телеграм-канал Авіаторщина, згідно з повідомленням пресслужба туроператора.

Йдеться про припинення чартерів авіакомпанії за єгипетським напрямком з вильотами з Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга та Казані.

Рішення ухвалене у зв'язку з наростанням напруженості на Близькому Сході.

Також у Tez Tour пояснили дострокове згортання своєї польотної блокової програми на Red Wings до Єгипту недостатньою рентабельністю спрямування протягом останніх місяців.

При цьому компанія, як і раніше, пропонує тури до Єгипту з перельотом регулярними рейсами.

Інші туроператори не планують згортати продаж турів на узбережжі Червоного моря і мають намір дотримуватися затвердженої польотної програми без змін.