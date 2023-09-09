Вже друга авіакомпанія припинила виконання рейсів з/до Москви
Єгипетська авіакомпанія Red Sea Airlines оголосила про зупинення рейсів до Москви на два тижні, в період з 8 по 17 вересня 2023 року
Про це повідомляє ТАСС.
"Сьогодні авіакомпанія Red Sea Airlines повідомила Росавіацію про те, що у зв'язку з виробничою необхідністю на період з 8 по 17 вересня перевізник тимчасово зупиняє польоти в Москву... Росія з метою забезпечення перевезення російських туристів і тих, які планують переліт до Єгипту у вказаний період рейсами даної авіакомпанії, найближчим часом проведе оперативну нараду", - йдеться у повідомленні.
Авіакомпанія запропонувала туристам перенести рейси на пізніший термін та обіцяє виплатити повну вартість квитків у разі відмови.
Росавіація обговорює способи вивезти російських туристів із курортів на Червоному морі.
- Нагадаємо, авіакомпанія "Туркменістан" припинила польоти до Москви після атак дронів, які впливають на роботу аеропорту "Внуково".
- Відзначимо, що останнім часом стали регулярними атаки дронів на Москву. Майже кожна з них супроводжується закриттям аеропортів столиці РФ. А це означає скасування, затримку, або перенаправлення рейсів. Міноборони РФ звинувачує у атаках Україну, проте Київ не підтверджує їх. Попередня атака відбулась у ніч на 7 вересня.
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