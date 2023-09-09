Вже друга авіакомпанія припинила виконання рейсів з/до Москви

Про це повідомляє ТАСС.

"Сьогодні авіакомпанія Red Sea Airlines повідомила Росавіацію про те, що у зв'язку з виробничою необхідністю на період з 8 по 17 вересня перевізник тимчасово зупиняє польоти в Москву... Росія з метою забезпечення перевезення російських туристів і тих, які планують переліт до Єгипту у вказаний період рейсами даної авіакомпанії, найближчим часом проведе оперативну нараду", - йдеться у повідомленні.

Авіакомпанія запропонувала туристам перенести рейси на пізніший термін та обіцяє виплатити повну вартість квитків у разі відмови.

Росавіація обговорює способи вивезти російських туристів із курортів на Червоному морі.